SCI – Sistema de Comando de Incidentes de Canela é congelado

Sistema foi instituído no último dia 03 e comandava as ações de emergência com relação às chuvas.



Desde o último dia 03, todas as forças de segurança de Canela, auxiliados por órgãos do Poder Público e Sociedade Civil, estavam atuando sobre o guarda-chuva do SCI – Sistema de Comando de Incidentes.

O Sistema, coordenado pelo Corpo de Bombeiros de Canela, reunia Polícia Civil, Brigada Militar, Samu, Defesa Civil, secretarias municipais e entidades como Rotary e Acic, além de voluntários, através do qual as ações de resgate e atendimento foram coordenadas no Município.

Neste momento, em Canela, todas as pessoas que estavam em áreas de risco foram assistidas, esse plano de urgência em ação macro foi reduzido, restando agora o trabalho de reconstrução das estruturas, tais como estradas, e recolocação dos desabrigados.

Desta forma, o SCI foi congelado, sendo mantida a estrutura inicial das entidades participantes, para que, em caso de nova emergência de grande porte, o mesmo possa ser rapidamente acionado.

A partir de hoje, as ações de cada órgão e entidade volta a trabalhar de maneira autônoma, como vinha ocorrendo antes das fortes chuvas.