Stories: #ForçaRS

A coluna social Stories desta semana vem manifestar o orgulho e admiração a todos os Canelenses e Gramadenses que se mobilizaram em ajudar as nossas cidades e até mesmo as vizinhas.



O auxílio se deu através de apoio com alimentos, roupas, itens de casa, de higiene, orações, ajuda para limpeza das moradias… enfim… cada ajuda com certeza foi de coração.🤍



🏆 Estas pessoas merecem esse reconhecimento aqui nesta página por terem se mobilizado tanto em demostrar seu apoio ao próximo.



Aqui também prestamos nossa solidariedade e conforto às famílias que perderam entes queridos e seus lares.



Nossa esperança que tudo melhore o mais breve possível 🙌



E para quem ainda quer prestar a solidariedade de forma financeira, acesse o QR Code para doar diretamente para a conta que o Governo Estadual criou para prestar este apoio a quem precisa.



A coluna Stories não será publicada nas próximas semanas, mas voltará quando a situação estiver normalizada.