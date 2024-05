3 Padrão de Vida

Caro leitor, vamos iniciar nesta semana a terceira etapa da nossa jornada dentro da educação financeira, nas colunas anteriores nós abordamos o que é o PLANEJAMENTO FINANCEIRO, as ferramentas de gestão que nos auxiliam durante essa caminhada, a relação entre planejamento e orçamento financeiro, inteligência financeira, ideal de valor financeiro e por fim a aposentadoria x independência financeira. Caso você perdeu alguma edição corre lá e acessa porque elas ficam disponíveis aqui no Portal da Folha.

Nessa terceira etapa o que precisamos trabalhar é o PADRÃO DE VIDA, pense bem, quando queremos saber algo sobre uma pessoa que não conhecemos as duas primeiras coisas que perguntamos é o nome e o que ela faz, não é verdade? O nome é obvio por questão de educação e o que ela faz para ter uma ideia da vida dela. Se dissermos para você que somos médicos? Você provavelmente já deve estar pensando que somos pessoas com estudo e que temos muito dinheiro, não é mesmo? Agora se falarmos que somos desempregados, vai ter a conotação inversa, que não temos dinheiro.

Outro parâmetro muito usado para saber do padrão de vida das pessoas são as redes sociais, que é maior furada. Pois nas redes sociais todo mundo é feliz, bonito, tem uma casa enorme, o carro do ano, faz viagens constantemente e por aí vai, o que de fato não corresponde à realidade.

Uma frase muito usada para se referir a padrão de vida é – você deve gastar menos do que ganha! Nós vamos falar do faça mais do que você gasta! Não queremos que a sua vida seja uma caixa engessada que te obrigue a viver de acordo com o que você tem (padrão de vida atual), que é o que milhares de brasileiros fazem, apenas sobrevivem. Pelo contrário, queremos que você, sonhe com a vida que deseja viver e corra atrás disso (padrão de vida ideal). Porém para você chegar lá vai precisar viver de acordo com o seu padrão de vida viável.

Se deu um nó na cabeça não se preocupe! Neste momento só precisa saber que o seu padrão de vida é definido pelo nível das coisas que você consome e pela quantidade de dinheiro que sobra (ou não) após suprir todas as despesas do mês. Ele é definido pelas prioridades de gastos e pela forma como organizamos as finanças pessoais, a fim de adequá-las aos nossos desejos e necessidades.

Nesta etapa sobre padrão de vida vamos ver ainda como é o plano de contas pessoal, planos de receitas, as etapas da vida financeira e gestão de dívidas. Se prepara, respira fundo e mãos à obra! Não perca nossos conteúdos que estão incríveis e aproveite para construir a vida que deseja através das suas finanças.