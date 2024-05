A Comarca Judicial de Canela destinou R$ 150 mil, oriundos das penas pecuniárias para ajudar o Rio Grande do Sul, neste momento assolador que deixou milhares de vítimas das enchentes em todo o Estado.

O valor será depositado em conta específica do TJ/RS para esta finalidade. O Poder Judiciário de todo país está destinando as verbas oriundas nas penas pecuniárias para ajudar o Rio Grande do Sul, com valor que já ultrapassa R$ 50 milhões em doações.