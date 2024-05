Comunicado oficial da Faccat

Todos estão acompanhando os graves efeitos das cheias que atingem várias regiões do Rio Grande do Sul. Muitos dos nossos professores e alunos foram duramente castigados e seguem “ilhados”, sem abastecimento de energia elétrica, sem acesso à internet e até mesmo impedidos de chegarem às suas residências. Tendo em vista essas contingências, estamos comunicando que as aulas seguirão suspensas até a próxima segunda-feira, 13 de maio, inclusive. As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) manifestam sua solidariedade a todos neste momento desafiador. Emitiremos um novo comunicado na próxima segunda-feira, às 15h, com orientações para o reinício das atividades do semestre letivo.

Att, Direção-Geral