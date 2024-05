Defesa Civil alerta para chuva forte em todo o Estado

Alerta é válido até 20h desta quarta (8)

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para chuva forte, ventos acima dos 90 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo previstos para esta quarta-feira (08). O comunicado, válido até as 20h, recomenda precauções como retirar eletroeletrônicos das tomadas durante temporais e fechar portas e janelas.

Se você notar rachaduras no solo ou nas casas, ou residir próximo à encostas, saia imediatamente.

O Rio Grande do Sul, ainda se recuperando dos alagamentos anteriores, enfrentará novamente condições instáveis. O clima quente, combinado com uma massa de ar frio, resultará em temporais em várias regiões do estado. Embora o volume de chuva não deva ser alto nem prolongado na maior parte do território, áreas de relevo elevado correm o risco de novos deslizamentos.

Além do perigo natural das chuvas, há preocupação com o aumento do nível dos rios, especialmente nas cabeceiras, como os rios Sinos e Paranhana. Isso pode causar deslizamentos e quedas de barreiras em estradas, prolongando as cheias na capital e nos vales. A população deve estar atenta e tomar medidas de segurança.

➡️ Em caso de ocorrências, contatos para o Município de Canela:

🚨Defesa Civil – 54 99135-1949

🚨Bombeiros – 54 9 84231767

🚨Brigada Militar – 54 98434-6389