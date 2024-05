Motorista morre em colisão com rolo compactador na RSC-453, em São Francisco de Paula

Um homem de 72 anos morreu na noite de terça-feira (7) após o veículo VW Gol que ele conduzia colidir com a traseira de um rolo compactador que trabalhava na rodovia RSC-453, conhecida como Rota do Sol, em São Francisco de Paula. O acidente ocorreu por volta das 18h30min, no km 237 da rodovia.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), tanto o carro, com placas de Gravataí, quanto o rolo compactador, que realizava reparos na estrada, estavam se deslocando no sentido Litoral-Caxias. A colisão aconteceu enquanto o rolo compactador estava em movimento, sem a presença de um veículo batedor, e o Gol colidiu com a parte traseira da máquina.

O condutor do VW Gol não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O operador do rolo compactador, de 27 anos, saiu ileso. As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas que levaram a essa tragédia na Rota do Sol. O acidente chama a atenção para a importância da segurança viária, especialmente em locais de tráfego misto, como este trecho da RSC-453.