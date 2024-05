UCS Hortênsias amplia sua oferta de cursos de qualificação e aperfeiçoamento

A UCS Hortênsias está ampliando sua oferta de cursos de qualificação e aperfeiçoamento para atender às necessidades de profissionais que buscam aprimorar suas habilidades em diversas áreas. A universidade está oferecendo uma variedade de cursos presenciais e à distância (EaD síncrona) em setores como saúde, direito, gastronomia e educação. Com essa variedade de opções, a UCS Hortênsias reforça seu compromisso com a formação continuada de qualidade, permitindo que profissionais de diferentes setores expandam seus conhecimentos e melhorem suas competências para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Confira os cursos abaixo:

Modulação da Flora Intestinal em Pacientes Oncológicos submetidos ao Tratamento com Imunoterapia (EaD síncrona)

7 de junho

Sexta-feira, das 18h às 22h

Cozinha de Boteco (Presencial)

14 de junho

Sábado, das 9h às 12h

Mediação de Conflitos e Advocacia (EaD síncrona)

22 e 29 de junho

Sábados, das 8h às 17h

Alienação Parental: da Teoria à Prática (EaD síncrona)

15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 de julho; 2 e 5 de agosto

Segunda, quarta e sexta-feira, das 18h às 22h

Atuação do Profissional de Saúde em Situações de Perda Gestacional/Perinatal (EaD síncrona)

27 de julho

Sábado, das 8h às 12h

Advocacia e Justiça Multiportas: Atuação nos Diversos Meios de Solução de Conflitos (EaD síncrona)

17 e 24 de agosto

Sábados, das 8h às 17h

Educação e Diversidade nas Comunidades LGBTQIA+(Presencial)

24 de agosto

Sábados, das 8h às 12h

PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO)

Todas presenciais-digitais síncronas

Direito Processual Penal Contemporâneo Aplicado

De junho de 2024 a agosto de 2025

Sextas-feiras, das 18h30 às 22h30 e, aos sábados, das 8h às 12h (eventualmente sexta de tarde)

Gestão de Empreendimentos Turísticos – 4º EDIÇÃO

Maio de 2024 a dezembro de 2025

Segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h30

Especialização e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas

Setembro de 2024 a setembro de 2025

Terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h