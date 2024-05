A Secretaria de Trânsito, Transporte e Fiscalização, com apoio da Secretaria de Obras, bloqueou recentemente a Rota Panorâmica do acesso à Usina da Canastra até a divisa com Três Coroas devido ao risco iminente de queda de barreira.

A via secundária utilizada neste momento é a Estrada das “Águas”.

Pedimos atenção e compreensão de todos.