Aeroclube de Canela: a solidariedade que vem pelos ares

Local já recebeu mais de 30 toneladas de doações entre roupas, alimentos e medicamentos

Ponto estratégico para alcançar cidades afetadas pelas inundações, o Aeródromo de Canela tem sido fundamental no recebimento de doações por via aérea, no momento em que o Rio Grande do Sul sofre com as inundações. Cerca de 20 voluntários do Aeroclube de Canela se dedicam a receber e triar as doações, além de ajudar turistas e destinar encomendas.

A reportagem da Folha esteve no local, na manhã desta sexta (10), conferindo como funciona esta rede de solidariedade que vem pelos ares. Acompanhamos o trabalho dos voluntários, do diretor Social Fábio Botolossi e do presidente Marcelo Sulzbach, no momento em que uma aeronave Legacy 500, que decolou de São Paulo, tocou o solo canelense com uma carga de medicamentos.

Segundo Sulzbach, foram mais de 30 aeronaves que pousaram em Canela, cada uma delas transportando cerca de uma tonelada de doações, entre roupas, alimentos e medicação e materiais hospitalares.

Após a triagem, membros do Aeroclube ajudam na distribuição das doações, que vão para diversas cidades próximas por via terrestre.

Além das doações, mais de 100 turistas foram auxiliados a voltar para suas cidades, uma vez que as aeronaves que voltam vazias podem fazer este serviço. São pessoas que ficaram presas no Estado por questão de logística. Em um caso, um paciente que sofre de doença grave foi transportado para Porto Alegre, uma vez que a pista de Belém Novo pode receber pequenas aeronaves.

Marcelo explicou ainda que locais como Eldorado do Sul já possui uma pista operante e Canela pode servir de ponte para agilizar a chegada de material humanitário, uma vez que o acesso por terra segue dificultado.

O Aeroclube de Canela agradece a todos os envolvidos nessa ação humanitária, principalmente aos proprietários de aeronaves que estão cedendo os aviões, aos pilotos e a iniciativa privada que tem feito tanto por todos.