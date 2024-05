Canelense inicia campanha para aquisição de casas para Roca Sales

O empresário e morador de Canela, Renato Fensterseifer, iniciou uma campanha para doação de kits de casas pré-fabricadas para auxiliar o Município de Roca Sales. O objetivo é doar sete kits, o possível de transportar em uma carreta.

Segundo ele, os estragos em Roca Sales foram muito piores que os do ano passado e muitas pessoas tiveram suas casas levadas pela enxurrada. O inverno está se aproximando e a ideia e propiciar um teto para quem mais precisa. Um parente morador do Município vai ajudar na destinação dos kits para quem mais precisa, especialmente famílias com crianças.

A forma de contribuição será via PIX diretamente para o fornecedor. O frete vai custar R$ 4,6 mil, a menos que alguém disponha de uma carreta que possa trazer os kits. Cada kit custa cerca de R$ 30 mil.

Até o momento, foram três doações que já garantiram quatro kits. Todos comprovantes vão ser disponibilizados aos doadores.