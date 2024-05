Presídio de Canela necessita de madeira e materiais para produzir camas para Municípios afetados pelas inundações

Veja como você pode ajudar e quais materiais são necessários

O Presídio Estadual de Canela conta com uma marcenaria completa, a qual é coordenada pela Susepe e produz diversos tipos de móveis utilizando mão de obra prisional. Em setembro de 2023, durante as fortes chuvas que atingiram o Vale do Taquari, camas e diversos utensílios foram produzidos no local e enviados para os Municípios afetados.

Agora, a marcenaria já se mobiliza para produzir camas e rodos, que serão enviados para outros locais, afetados pelas inundações dos últimos dias, porém, a matéria prima está acabando.

Assim, a direção do Presídio de Canela solicita que, quem puder ajudar, entre em contato para a doação de madeira, pregos e parafusos que serão utilizados. O telefone/Whats de contato é o (51) 98681-9516, para dúvidas sobre quais materiais doar e para combinar a entrega.

Fotos: Arquivo Folha