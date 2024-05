BR 116: DNIT constata pilar comprometido e ponte entre sobre o Caí é interditada por tempo indeterminado

Estrutura está comprometida e pilar pode colapsar a qualquer momento

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) reafirmou a interdição total da ponte sobre o Rio Caí, no km 174 da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.

A travessia, que no domingo (12) estava com o tráfego interditado preventivamente para veículos e pedestres, foi fechada sem previsão de liberação após vistoria técnica na manhã desta segunda-feira (13)

Os técnicos do DNIT verificaram que, para além das rachaduras na pista, um dos pilares está totalmente comprometido e pode cair a qualquer momento.

A ponte é uma via determinante para o acesso entre as localidades do interior dos municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O trecho está sinalizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o DNIT, o Rio Caí está seis metros acima do nível normal no local na manhã desta segunda-feira (13).