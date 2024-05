Corsan retoma conserto de tubulação nesta segunda para normalizar abastecimento

A Corsan retoma, na manhã desta segunda-feira (13), o reparo de uma adutora (tubulação) rompida pelas fortes chuvas nas proximidades da área de captação de água bruta, no Poço da Faca. O local do rompimento está inacessível e submerso, o que impediu o conserto neste domingo, mesmo com equipes tentando desviar o curso da água que está em cima da rede. Além do trecho rompido, devido a deslizamentos de terra, a tubulação ficou exposta em vários pontos e terá que ser feita nova cobertura para que não ocorram novas rupturas.

Na noite de ontem (12), as estações de tratamento de água que abastecem Gramado e Canela (que são integradas) operam com 70% de sua capacidade total. Por isso, a cidade de Gramado e parte da de Canela estão com interrupção no abastecimento de água.