Forças de Segurança realizam resgates e ações preventivas em meio às chuvas

Bombeiros, Brigada Militar, Patram, Polícia Civil e Defesa Civil unem esforços para garantir segurança da população

As Forças de Segurança de Canela, incluindo Bombeiros, Brigada Militar, Patram, Polícia Civil e Defesa Civil, estão intensificando seus esforços para lidar com as consequências das intensas chuvas que assolam o Estado. Ontem à tarde (10/5), ações de diligência foram realizadas em diversas localidades, incluindo Linha São João, Canastra, São Paulo, Rancho Grande e Morro Calçado, com o objetivo de solicitar e orientar as famílias a deixarem suas casas devido ao risco iminente de deslizamentos.

Ao todo, 15 pessoas foram removidas de suas residências e receberam o primeiro atendimento pela equipe da Secretaria de Assistência Social, sendo posteriormente encaminhadas para casas de familiares. Essas ações visam mitigar os perigos enfrentados pela população em áreas de alto risco durante este período desafiador.

As Forças de Segurança continuam vigilantes e prontas para responder a qualquer emergência, demonstrando um compromisso incansável com o bem-estar e a segurança dos cidadãos de Canela.