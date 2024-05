Homem é preso por arrombar e furtar objetos de casas desocupadas no Bairro Piratini, em Gramado

Folgado, quebrou a cama de uma das crianças para colocar fogo na lareira e estava deitado no sofá da casa

Um indivíduo foi detido por populares após cometer furto em duas residências no bairro Piratini, em Gramado/RS, entre a noite de domingo (12) e a madrugada de segunda (13), acionando a Brigada Militar.

As residências, desocupadas devido ao risco de desmoronamento, foram alvo do criminoso. O proprietário de uma das casas relatou que vizinhos auxiliaram na detenção do indivíduo, que arrombou a porta da frente e danificou pertences. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o suspeito deitado em cima do sofá. Ele havia quebrado uma cama e feito fogo na lareira.

Na mesma rua, durante a madrugada, outra residência desocupada foi alvo de furto, onde foram encontrados objetos furtados em posse do investigado, juntamente com uma bicicleta.

Conduzido à DPPA de Gramado, o homem, de 34 anos e com antecedentes criminais, foi preso em flagrante por furto qualificado mediante arrombamento (consumado e tentado) durante a calamidade pública, além do crime de desobediência à ordem de desocupação da área.

A Polícia Civil solicitará a prisão preventiva do investigado para garantir a ordem pública. A delegada Fernanda Aranha reiterou a prioridade e rigor na investigação desses casos devido à crise enfrentada e à falta de sensibilidade dos criminosos.

Após os procedimentos legais, o suspeito será encaminhado ao presídio.