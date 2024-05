Romaria e Festa de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela tem alteração na programação

Levando em conta a atual situação que assola todo o Estado, a organização da 64ª Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio entende que o momento é de oração e renovação da fé, abrindo mão de festejos em respeito a tantos atingidos pelas cheias.

O evento terá início com a Procissão Luminosa das Famílias, no sábado, dia 18. A Romaria Motorizada e de Ciclista, que estava prevista para dia 19, foi transferida para o sábado, 25, e Romaria dos Jovens e Jornada Diocesana da Juventude foi cancelada.

A Procissão Luminosa das Famílias terá lugar no dia 18, com saída programada da Igreja Matriz às 18h, correndo risco de ser cancelada em função do clima. Os organizadores esperam reunir famílias de Canela e da região, que receberão uma bênção especial antes de seguir caminho até o Santuário, iluminando o trajeto com velas e lanternas, acompanhando a imagem peregrina da Mãe de Caravaggio. A Missa campal, ao término da Procissão, ocorrerá no Monumento da Prece, oferecendo momentos de reflexão voltados às famílias. Logo depois, os presentes serão convidados para adoração ao Santíssimo e uma apresentação da banda da Igreja, com participação do Padre Eric Possobom. Para encerrar a noite, será possível degustar os tradicionais pasteis de massa caseira e outros lanches.

No dia 25, ocorrerá a Romaria Motorizada e de Ciclistas, com saída às 9h da Catedral de Pedra. A imagem peregrina de Nossa Senhora será transportada em um caminhão até o Santuário. Tradicionalmente, neste evento, desde antes de amanhecer o dia, motocicletas, carros particulares, caminhões e frotas de empresas tomam conta das ruas do centro da cidade, participando da peregrinação. Na chegada, haverá uma bênção para todos os veículos motorizados e bicicletas. A organização pede aos ciclistas que estejam atentos ao tráfego durante o cortejo, evitando possíveis acidentes. Uma grande Missa Campal será celebrada no Monumento da Prece após a chegada. Para o almoço, haverá variedade gastronômica, desde lanches até um buffet de comida caseira.

A grande Romaria a Pé, no dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 26 de maio, será mais um dia de peregrinação e muita oração, saindo da Catedral de Pedra às 8h. A programação será a mesma da Romaria Motorizada: Missa campal na chegada e almoço na sequência.

A Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela é organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com o apoio da Prefeitura Municipal.