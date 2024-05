Três Coroas: duas mulheres são presas por desvio de doações

Duas mulheres foram presas em Três Coroas, suspeitas de estarem desviando doações da central municipal. De acordo com a Brigada Militar, chegou ao conhecimento da BM, que na noite de terça (07) e quarta-feira (08), um veículo estava sendo conduzido por uma suposta voluntária da prefeitura de Três Coroas e que estaria desviando artigos doados.

Na noite de quinta-feira (09), o veículo em que ambas estavam foi visto nas proximidades do local e passou a ser monitorado pelas câmeras da cidade, sendo abordado na rua Fernando Ferrari. Segundo a polícia, foi constatado que no interior do carro continham várias sacolas com roupas, diversos calçados e alimentos.

As mulheres alegaram que teriam retirado do local com autorização, porém foi realizado contato com os responsáveis pela central de doações, que negaram a afirmação. Diante dos fatos, as duas foram presas em flagrante e encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), em Taquara, onde o delegado Francisco Leitão determinou a autuação de ambas crime de furto qualificado (Art. 155 parágrafo 4, Il do CP).

A prefeitura de Três Coroas informou que a dupla não tem vínculo com a administração e que após a audiência de custódia, as mulheres foram liberadas para responder pelo crime em liberdade, tendo, assim, que cumprir medidas restritivas.