A BR 116 será liberada ainda hoje, no trecho entre Picada Café e Nova Petrópolis. Em contato com o DNIT, o prefeito de Picada Café, Luciano Klein, recebeu a informação. O órgão faz os ajustes finais para depois fazer a liberação para tráfego de veículos.

As informações são do Jornal O Diário.