Corsan tem duas frentes de trabalho para tentar restabelecer abastecimento de água em Canela e Gramado

Na manhã desta terça-feira, 14, duas frentes de trabalho da Corsan estão mobilizadas para finalizar os trabalhos na adutora (tubulação) rompida pelas fortes chuvas nas proximidades da área de captação de água bruta, no Poço da Faca. Uma é a equipe de mergulho, que foi acionada para abrir os registros de distribuição de água para a estação de tratamento, que ainda estão submersos. Nas proximidades daquele local, equipes da Companhia atuam na cobertura de toda extensão de rede que ficou exposta em diversos pontos devido a deslizamentos de terra, para que não ocorram novas rupturas.

Quando estas ações estiverem finalizadas, a estação passará a receber a vazão total de água bruta para tratamento e posterior distribuição à população. A retomada do abastecimento ocorre de forma gradual, portanto, nas zonas mais altas e distantes a distribuição pode demorar mais para retornar.

Na noite de segunda-feira, 13, a Companhia não terminou todos os trabalhos para restabelecer a vazão total da estação de tratamento, pois a Defesa Civil orientou as equipes a evacuarem o local por risco de rompimento da Barragem do Salto, localizada em São Francisco de Paula.

Neste momento, as estações de tratamento de água que abastecem Gramado e Canela (que são integradas) ainda operam com 70% de sua capacidade total. Após a reativação do sistema, a estação passará a atender em sua totalidade.