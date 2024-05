Salto foi evacuado na noite de ontem, alerta segue até às 20h de hoje

O pedido de evacuação dos arredores da Barragem do Salto, em São Francisco de Paula, assustou moradores de toda região. Durante o dia de ontem (13), já circulavam vídeos mostrando as rachaduras no solo, mas foi no final da tarde que a Defesa Civil do Estado e a Prefeitura emitiram os alertas de evacuação.

Mais tarde, os vídeos mostrando a evacuação na noite, com carro de som, parecia cena de filme. Felizmente, até o momento, a situação segue tranquila e monitorada.

O alerta é até às 20h desta terça (14). Felizmente, a chuva deu uma pequena trégua na região, mas ainda há de risco de deslizamento de encosta, que pode provocar onda às margens do Rio Caí e reservatório.

Em São Chico, a Defesa Civil pode ser contatada no (54) 9 9686-4645.