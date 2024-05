3.1 Como eu defino meu padrão de vida?

Caro leitor, padrão de vida é quanto você pode gastar para construir sua vida. O valor que você utiliza para pagar suas contas e manter o padrão que está disposto a ter em seu dia a dia. Porém apesar de a maioria de nós saber que o que fazemos de receita deve pagar o que consumimos, muitos vivem fora da própria capacidade e ignoram seus limites de orçamento, prejudicando sua saúde financeira. A escolha por um determinado padrão de vida não depende apenas do poder aquisitivo, mas também de seu estilo de vida.

Entretanto, não adianta adotar um padrão de vida que não seja adequado às suas condições financeiras. Esse comportamento impossibilita o planejamento do futuro e acaba levando muitas pessoas ao endividamento e ao esgotamento físico e mental, pois será necessário trabalhar dobrado para sustentar um nível de vida que ultrapassa a renda mensal. Já que quanto mais elevado o padrão, maior seu esforço para sustentá-lo. Seu padrão de vida não pode ser superior a 60% de suas receitas em nenhuma hipótese.

O padrão de vida é a resposta mais importante de seu plano financeiro, ela vai ser a base para o cálculo de todo o resto do seu planejamento. Existem 3 números que você precisará ter claro nesta etapa, são eles:

PVA (Padrão de Vida Atual);

PVV (Padrão de Vida Viável);

PVI (Padrão de Vida Ideal).

Para chegar no cálculo do padrão de vida a referência serão as despesas mensais ou custo de vida, para isso você precisa fazer o mapeamento das despesas, que nós já falamos bastante aqui nas nossas colunas. As suas despesas de hoje, é o que chamamos de PVA (Padrão de Vida Atual), é o valor que gasta para manter a vida que leva. Mais uma vez não existe certo ou errado, existe o seu jeito, pode ser que a forma que você vive sua vida esteja lhe aproximando dos seus objetos financeiros ou esteja distanciando.

Falando nisso, o próximo passo é exatamente identificar isso, será que o seu padrão de vida hoje está lhe deixando mais próximo ou mais longe do teu objetivo? Você está gastando o que deveria ou está gastando demais? Mais uma vez vamos buscar nos números essa resposta. Essa etapa do processo será a definição do PVV (Padrão de Vida Viável), ou seja, o montante que você deveria gastar com sua vida, seguindo os conceitos da inteligência financeira. Se você estiver gastando mais do que deveria, significa que está vivendo em um padrão de vida acima da sua realidade e precisa fazer esses ajustes, criando um plano de transição entre o PVA e o PVV.

Por fim, você precisa criar o seu PVI (Padrão de Vida Ideal), partindo da vida que você tem, para o que gostaria de melhorar. Afinal você vai querer sempre viver melhor certo? Então construa a vida que deseja, vivendo se acordo com SEU padrão de VIDA!