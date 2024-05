Esportistas de Canela e Gramado realizam amistosos solidários neste final de semana

Engajados em unir a comunidade, através do esporte, mobilizando e ajudando às vítimas das chuvas na região, diversas equipes de futebol e futsal de Canela e Gramado irão realizar dois eventos solidários, neste final de semana.

A comunidade poderá contribuir doando alimentos, roupas e cobertores, calçados, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, entre outros. Além disso, a organização da ação solidária montará cerca de 100 kits por cidade de higiene pessoal a partir de doações das equipes participantes, uma vez que cada uma terá que doar algum item para compor esse kit, sendo escovas de dente, creme dental, sabonete, desodorante e papel higiênico.

O 1° Amistoso Solidário das cidades de Gramado e Canela terá partidas de futsal no sábado, 18 de maio, no Perinão em Gramado, onde participam as equipes nos seguintes jogos:

17h – Amigos x São José

17h45 – As Guria x River (equipes femininas)

18h30 – JA x Unidos do copo

19h15 – Kikis x Panelão

Já a quadra da Ingool, em Canela, no domingo, 19 de maio, recebe jogos de Fut7, a partir das 13h, com os seguintes confrontos:

JA x Guará Futsal

Educa x Olé Futsal

Amigos do Laje x São Cristóvão

Participe, leve a sua doação e junte-se nesta torcida pela solidariedade!