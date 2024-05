GRAMADO: Abastecimento de água será normalizado, após troca de registro na rede

Equipes da Corsan estão substituindo um registro da rede entre as ruas Venerável e Emílio Loubet, na área central de Gramado, na tarde desta quarta-feira, 15. Durante a troca do equipamento, ficará fechada a tubulação que transporta água para todos os bairros.

As partes altas da cidade podem ter interrupção ou instabilidade no abastecimento, e as outras regiões podem ter oscilação na pressão da rede. A estimativa é de que o trabalho seja concluído no início da noite e a normalização do abastecimento ocorra durante a madrugada desta quinta-feira, 16.