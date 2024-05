Vila da Mônica promove campanha solidária em prol de abrigo para famílias atípicas

Parque destinará parte do valor dos ingressos adquiridos entre 15 e 31 de maio para o Instituto Colo de Mãe

Diante da catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul desde o início de maio, a Vila da Mônica Gramado se uniu à corrente de solidariedade que tomou conta de todo o País para ajudar quem mais precisa neste momento tão difícil. O parque vai doar ao Instituto Colo de Mãe parte do valor arrecadado com os ingressos adquiridos entre os dias 15 e 31 de maio. Entidade que fomenta o voluntariado e promove o acolhimento de famílias atípicas, o Instituto mantém um abrigo, em Porto Alegre, que recebe pessoas autistas e com deficiência. “Estamos vivendo dias muito difíceis e não poderíamos deixar de fazer a nossa parte. Dentre os desabrigados e desalojados pelas enchentes, há muitas crianças autistas e com necessidades especiais que precisam de um acolhimento diferenciado”, afirma a CEO da Vila da Mônica, Manoela da Costa Moschem.

Os ingressos adquiridos durante a campanha podem ser utilizados de junho de 2024 a junho de 2025, com data a ser escolhida no ato da compra e seguindo as políticas de cancelamento, reagendamento e no-show vigentes no parque. A opção de ingresso disponível na campanha é exclusivamente o bilhete Amigos do Sul, que pode ser adquirido no site www.viladamonica.com.br ou na Central de Vendas pelo telefone (54) 99949-4072.

Fechada em virtude do mau tempo e das consequências da tragédia que assola todo o Rio Grande do Sul, a Vila da Mônica Gramado já tem data para reabrir: será no dia 29 de maio, uma quarta-feira, com funcionamento das 9h45 às 17h30.

Inaugurada no Dia das Crianças de 2022, a Vila da Mônica Gramado é um parque coberto e climatizado, voltado para a família, com mais de 20 atrações ambientadas no bairro do Limoeiro, onde a Turma da Mônica vive as suas aventuras. Localizado às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal, o parque foi construído em um complexo com área total de 25 mil m², sendo 5 mil m² dedicados a atrações como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco e da Milena, além de uma infraestrutura completa para que as famílias passem o dia se divertindo com segurança. Primeiro e único parque da América Latina a conquistar o selo LEED Platinum, que o coloca entre as edificações mais sustentáveis do mundo, a Vila da Mônica Gramado recebeu mais de 130 mil visitantes em seu primeiro ano de funcionamento. As excelentes avaliações dos viajantes renderam ao empreendimento a sexta posição na lista dos 10 melhores parques de diversão do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024.