Canela busca recursos para retomada do Turismo na região

A semana foi marcada por ações no âmbito federal, estadual e regional.



Na última terça-feira (14) Canela, participou de uma reunião virtual com o Ministro do Turismo, Celso Sabino, com o objetivo de apresentar as principais necessidades da cidade após o evento climático que afetou todo o estado.



O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, acompanhado do Secretário de Turismo, Gilmar Ferreira, destacou durante a reunião os principais problemas enfrentados pela cidade no ramo turístico. Um dos problemas mais urgentes são as barreiras que desmoronaram, bloqueando o fluxo de veículos na região. Além disso, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foi fortemente atingido, afetando o acesso à região.



Orsolin ressaltou a importância da reconstrução das barreiras e a recuperação do aeroporto para a retomada do turismo na região. “Precisamos do apoio do Governo Federal para superar os impactos desse evento climático e garantir a segurança e mobilidade em nossa cidade”, afirmou o prefeito.



O Ministro Celso Sabino se comprometeu a analisar as demandas apresentadas e buscar soluções para auxiliar Canela nesse momento de recuperação. A reunião contou ainda com a participação de representantes de outras cidades afetadas pelo evento climático, demonstrando a união dos municípios em busca de apoio para superar os desafios enfrentados.

Canela cria Comitê de Marketing Estratégico

Na última quarta-feira (15), a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela, em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), promoveu uma importante reunião com representantes do TRADE (Turismo, Restaurante, Alojamento, Diversão e Entretenimento) da cidade. O objetivo foi discutir as melhores estratégias para a retomada do turismo na região da Serra Gaúcha, após as fortes chuvas que atingiram o estado.

Durante o encontro, foram debatidos diversos pontos, incluindo possíveis datas para a reabertura dos parques turísticos, campanhas publicitárias para atrair visitantes, questões trabalhistas relacionadas ao setor e medidas para a reconstrução da imagem turística de Canela.

Um dos resultados mais importantes da reunião foi a criação do Comitê de Marketing Estratégico, formado por profissionais renomados do setor. O comitê, composto por Raphael Wadolia Granes – Limousine, Renato Junior – Alpen Park, Sidnei Schmidt – Diamon Incorporadora, Alan Telnet – Magnólia, Gilmar Ferreira – Secretário de Turismo, Rafael Silveira – Parque do Caracol, Andréa Senna – SeshatTV, Rodrigo Prado- Space Adventure, Paula Krause – Grande Hotel Canela e Voltencir Fleck – Museu do Caminhão , será responsável por elaborar detalhadamente as campanhas publicitárias e definir as melhores estratégias para a reconstrução do turismo na cidade.

Com a criação do Comitê de Marketing Estratégico, a expectativa é de que Canela possa se reestruturar rapidamente e retomar seu lugar como um dos principais destinos turísticos da Serra Gaúcha.

Secretário de Turismo do RS se reúne com autoridades de Canela para discutir ajuda ao setor turístico

Na tarde desta quarta-feira (15), a cidade de Canela recebeu a visita do Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, para uma reunião com autoridades locais. O encontro teve como objetivo discutir possíveis medidas de ajuda ao TRADE do município, que foi severamente afetado pelas recentes chuvas na região.

Na reunião, estiveram presentes o Secretário Municipal de Turismo, Gilmar Ferreira, e o Prefeito de Canela, Constantino Orsolin. Durante o encontro, foram debatidas estratégias para auxiliar os empreendedores do setor turístico local a superar os impactos causados pelas chuvas e retomar suas atividades de forma segura e sustentável.

O Secretário Luiz Fernando Rodriguez Júnior se comprometeu a buscar soluções junto ao governo estadual para oferecer suporte ao setor turístico de Canela neste momento delicado. A expectativa é de que a parceria entre o município e o estado possa trazer alívio e incentivo aos empreendedores locais, contribuindo para a recuperação econômica da cidade.