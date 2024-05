EGR atualiza rodovias afetadas pelas chuvas na Região

Mais de 25 trechos foram impactados com quedas de barreira, rompimento de pista e queda de ponte

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está atuando nas rodovias prejudicadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, onde mais de 25 trechos em 17 rodovias foram impactados por quedas de barreira, rompimento de pista e desabamento de ponte.

Na ERS-235, a EGR iniciou nesta semana as obras de reconstrução de parte da base da pista que foi danificada pelas chuvas. O trecho está localizado no quilômetro cinco, nas proximidades do pórtico de Nova Petrópolis. A rodovia permanece com trânsito em meia pista, sem previsão de fechamento total durante as obras.

Outra rodovia que necessita de obras estruturantes é a ERS-115. No quilômetro 25, em Três Coroas, ocorreu a ruptura do pavimento nesse trecho. Apesar do dano, o fluxo está fluindo no sistema pare e siga, assegurando a fluidez de tráfego necessária nesse trecho.

Trechos que sofreram intervenções por queda de barreira e outras causas:

ERS-115, entre Gramado e Taquara

Ruptura do pavimento no km 25, em Três Coroas (tráfego no sistema pare e siga).

Queda de barreira no km 23, em Três Coroas.

Queda de barreira no km 28, em Gramado.

Queda de barreira no km 29, em Gramado.

Queda de barreira no km 30, em Gramado.

Queda de barreira no km 35, em Gramado.

ERS-235, entre Nova Petrópolis e Canela

Queda de barreira no km 05, em Nova Petrópolis (tráfego com controle de fluxo em razão de obras da EGR).

Queda de barreira no km 16, em Nova Petrópolis.

Queda de barreira no km 26, em Gramado.

Queda de barreira no km 35, em Gramado.

Ruptura da saia do terreno no km 51, em Canela.

ERS-020, entre Três Coroas e São Francisco de Paula