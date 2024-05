Espetáculo Luminata passa mensagem ao povo Gaúcho através da Catedral de Pedra

“No Rio Grande cabe o País inteiro… logo a frente, um novo dia”, diz mensagem do espetáculo de som e luz

O espetáculo Luminatta está sendo exibido com o objetivo de passar solidariedade ao povo Gaúcho, usando como cenário um local de esperança e fé, a fachada da Catedral de Pedra de Canela.

A produção do canelense Fernando Martinotto e texto de Daniela Vaccari utiliza como trilha sonora o Hino Rio Grandense, em uma versão executada pelos consagrados Renato Borghetti e Yamandu Costa, os quais cederam os direitos da trilha para composição do espetáculo.

Ao longo de quatro minutos, uma narração, juntamente com a música e o show de luzes da Catedral, evoca as virtudes do gaúcho e as graças do céu, enquanto o consagrado ponto turístico é iluminado com as cores de Canela e do Estado do Rio Grande do Sul.

A produção do espetáculo mandou a seguinte mensagem: “agradecemos com carinho a todos os artistas, técnicos, produtores, colaboradores e parceiros que participaram desta mensagem em solidariedade ao Rio Grande do Sul”:

Alvaro Luthi, Caio Felismino Barbosa, Claudia Jhanke, Daniela Vaccari, Fernando Martinotto,

José Luis Fagundes – Kabelo, Lucas Dias, Lucas Emerich Pires, Stefano Silva eVini Tonello

E um agradecimento especial aos músicos Yamandu Costa e Renato Borghetti que gentilmente liberaram a utilização da versão instrumental do Hino Riograndense, tema principal desta homenagem.

Fotos: Fernando Martinotto

Vídeo: Stefano Silva