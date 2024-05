“Estrada Velha” terá bloqueio na Rua Amazonas a partir das 7h30 desta quinta (16)

⚠️ Veículos leves que se deslocam no sentido Canela/Gramado terão que ingressar na Rua Emílio Leobet e acessar a Rua Roraima, para seguir em direção ao bairro Dutra!

RS-235, entre Gramado e Canela, terá bloqueios a partir das 8 horas desta quinta-feira (15)

– Equipes da RGE trabalharão no trecho da rótula próxima a Concessionária da Fiat, para restabelecer a rede de energia elétrica.

ATENÇÃO MOTORISTAS:

– Trecho no sentido Gramado/Canela estará liberado em meia pista;

– Fluxo de veículos pesados no sentido Canela/Gramado será no esquema PARE/SIGA;

– Veículos leves, no sentido Canela/Gramado, deverão ingressar na Rua Emílio Leobet, seguir pela Rua Roraima e acessar o bairro Dutra, para então prosseguir até a região central de Gramado.