Alunos do Ensino Médio da Escola Danton Corrêa da Silva se engajam em ação solidária

Na última quinta-feira (16), os alunos do 3° ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Danton Corrêa da Silva protagonizaram uma bela ação de solidariedade ao se engajarem na triagem e separação de roupas doadas no Salão Paroquial.

A iniciativa, idealizada pela coordenadora Marli, teve uma adesão imediata por parte dos estudantes, que se prontificaram a participar com entusiasmo. “A coordenadora Marli mandou no nosso grupo se queríamos vir ajudar e o pessoal topou, eu fiquei com a parte de separar os pares dos calçados e está sendo muito legal de ajudar. O sentimento de ajudar as outras pessoas é muito bom, todos que estão aqui se dispuseram a ajudar na hora que foi solicitado” conta os alunos Gabriel Beling Cardoso e Carlos Eduardo Gonzaga

Durante a atividade, os alunos realizaram a triagem das roupas doadas, separando-as de acordo com o tamanho, tipo e estado de conservação. A ação não apenas contribuiu para a organização das doações, mas também proporcionou aos estudantes uma oportunidade de vivenciar e praticar a empatia e a solidariedade na prática. “Estamos separando roupas masculinas, femininas, infantis, foi a maneira que encontramos de ajudar mesmo de longe” declara a aluna Raquel Tramontin

Essa ação solidária não só reforça o compromisso social da escola, mas também fortalece nos alunos valores fundamentais de cidadania e responsabilidade social.