Primeira carreta com doações do Piauí para o RS chega no sábado pela manhã

A carreta bitrem da Velocargas com mais de 60 toneladas de doações do povo piauiense para o

Rio Grande do Sul chegará em Gramado neste sábado, dia 18 de maio, por volta das 8 horas da

manhã.

O caminhão partiu de Teresina na segunda-feira, 13, por volta das 13h e percorrerá

aproximadamente 5 mil quilômetros.

A equipe de voluntários Todos pelo RS irá receber o caminhão e organizar as doações no galpão

da Famastil Ferramentas que foi preparado e de onde farão as distribuições para cidades como

Alvorada, Canoas, Igrejinha e Triunfo. “Essa doação chega em boa hora, pois nosso povo tá

precisando muito. Temos trabalhado incansavelmente na distribuição, indo de casa em casa.

Obrigada Piauí e Velocargas!!”, disse a voluntária do RS, Frida Diedrich.

Após a doação da primeira carreta, o voluntário piauiense Felipe Vasconcelos disse que outras

empresas e entidades procuraram para oferecer seus caminhões para fazer essa logística de

levar as doações para o povo gaúcho. “Ainda temos mais de 80 toneladas de doações no

aeroporto e nos Correios paradas e a cada momento chegam mais doações aqui no Teresina

Shopping. O mais incrível é que o exemplo da Velocargas inspirou outras empresas e pessoas a

serem voluntários, mas ainda precisamos de mais ajuda.”, enfatizou.

Nesse corrente solidária, cada um pode ajudar do seu jeito, seja doando lanches e refeições para

os voluntários como estão fazendo os restaurantes do Teresina Shopping ou doando seu tempo

e amor como centenas de pessoas que vão diariamente ajudar na triagem das doações.

Segundo reportagem da Tv Brasil veiculada no dia 15 de maio, o centro de triagem do Teresina

Shopping é o maior do Nordeste e segundo maior do país, depois do Rio de Janeiro. “A maioria

dos centros de triagens ficam em academias, igrejas e escolas. Dispomos de um espaço enorme

no Teresina Shopping para organizar d dar destino às doações. Agora é importante que essa

ajuda chegue o quanto antes, mas mais importante ainda é que ela continue por um bom tempo

até as pessoas se estabilizarem desse baque forte. O Piauí tá junto com o RS!”, afirma Ingrid

Resende que começou as ações dos voluntários ainda no aeroporto de Teresina.

A coordenadora do projeto social Transportando amor da Velocargas, Karla Nery Reis, ressaltou

o quanto os piauienses estão felizes com essa ação de solidariedade.

“Recebemos muito carinho dos familiares e amigos por causa dessa ação. Essa carreta levando

doações é um sonho que realizamos. Nosso diretor foi muito sensível a esse chamado e todos

vestimos a camisa. Tenho muitos amigos da época que fiz mestrado em Porto Alegre, que

sempre me chamaram de piúcha e que daqui acompanhamos com o coração apertado tudo o

que estão passando. Desejamos que essa carreta leve força e esperança para recomeçar!

Abraços dos amigos piúchos!”

Para mais informações:

Karla Nery Reis – (86) 998048998

Frida Diedrich – (54) 98166-5025

Ingrid Resende – Voluntária PI (86) 999122107

Bruce Cordão – Voluntário PI (86) 99481-2554