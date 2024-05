CAPS realiza ação no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do bairro Canelinha promoveu uma significativa ação de conscientização.

Os usuários do CAPS, acompanhados pela coordenadora do centro e assistente social Aneline Schmitt e pela oficineira Kuka Patzinger, visitaram diversas instituições do município, incluindo a Secretaria de Saúde, unidades de saúde e o paço municipal. Durante as visitas, os participantes distribuíram folders informativos sobre o trabalho desenvolvido pelo CAPS, além de entregar um mimo especial.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a importância do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, além de divulgar os serviços oferecidos pelo CAPS, que atua no apoio psicológico e social a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A coordenadora Aneline Schmitt destacou a relevância de ações como essa para fortalecer a rede de proteção e conscientização da sociedade sobre os direitos das crianças e adolescentes. A oficineira Kuka Patzinger complementou enfatizando a importância do engajamento comunitário para a construção de um ambiente mais seguro e acolhedor para todos.