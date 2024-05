Faccat: Apoio psicológico para recomeços pós-enchente

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) não ficam inertes diante das adversidades climáticas e sociais que afetam o Rio Grande do Sul. Além de proporcionar um ensino de qualidade, também têm um olhar atento voltado para a comunidade. Após várias ações de auxílio à comunidade do Vale do Paranhana, que foi atingida pelas recentes enchentes, foi realizado um trabalho de acolhimento e diálogo no ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (CIEP), que estava abrigando as famílias desabrigadas do bairro Empresa, em Taquara.

Equipes multidisciplinares formadas pelos cursos de Psicologia, Enfermagem e Pedagogia da Faccat desempenharam um trabalho humanizado. Nos dias 15, 16 e 17 de maio, às famílias afetadas pelas enchentes tiveram a oportunidade de conversar com uma equipe do curso de Psicologia; receber serviços de saúde dos integrantes do curso de Enfermagem; e as crianças puderam desfrutar de atividades lúdicas com outra equipe do curso de Pedagogia. “É hora de cuidar, de nos unirmos, de contribuir para a vida das pessoas e auxiliá-las em recomeços. Trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade é algo de grande valor para mim, não há palavras para explicar”, relata a psicóloga Fernanda da Silva, que esteve no Ciep.

Qualidade de vida e bem-estar

Ana Paula Lazzaretti de Souza, coordenadora do curso de Psicologia da Faccat, enfatiza a importância desse movimento de aproximação com os desabrigados para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar psicológico dessas famílias. “É um momento de apoio, de diálogo, de compreensão mútua. Estamos realizando um trabalho de acolhimento”, destaca Ana Paula.

Além disso, esse trabalho de acolhimento não se limita apenas às famílias desabrigadas que estavam no Ciep, mas também se estende aos acadêmicos da Faccat. “Qualquer aluno que necessite de apoio psicológico deve procurar a coordenação de Psicologia e agendar horários. Estamos realizando esse trabalho para dar suporte aos nossos acadêmicos”, ressalta Delmar Backes, diretor-geral da Faccat.