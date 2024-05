Solidariedade: Mais de 15 mil refeições foram oferecidas para famílias desalojadas pelas fortes chuvas em Canela 

Até o dia 19 de maio, voluntários realizaram a produção de alimentos contando somente com doações.

Em meio aos estragos causados pelas recentes chuvas intensas que atingiram a cidade de Canela e o Rio Grande do Sul, um movimento de solidariedade tem trazido alívio e esperança para as famílias desalojadas. Desde o início da calamidade, mais de 15 mil refeições foram distribuídas a essas famílias, garantindo alimentação e conforto em um momento de grande necessidade.

A ação foi contabilizada de 1º a 19 de maio e é fruto de um esforço conjunto entre a Defesa Civil, Prefeitura, organizações não governamentais, empresas locais, forças de segurança e voluntários da comunidade. O espaço comunitário montado junto ao Salão Paroquial, cedido gentilmente pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, tem permitido a preparação e distribuição de alimentos de forma rápida e eficiente. Além das refeições, também estão sendo distribuídos os ingredientes para o café da manhã e lanche da tarde para os afetados.

Segundo o prefeito de Canela, Constantino Orsolin, a resposta da comunidade tem sido exemplar. “Temos visto um incrível espírito de solidariedade. Empresas doaram alimentos, voluntários dedicaram seu tempo e habilidades, e muitos cidadãos contribuíram com doações. Este esforço conjunto é o que tem permitido aliviar o sofrimento de tantas famílias.”

A responsável pela cozinha Janete Welter relata que todas essas refeições de café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que somaram mais de 15 mil refeições, foram frutos de doações, seja de marmitas prontas ou alimentos para a preparação no local. “Com o passar dos dias as doações estão diminuindo e por isso alguns itens como pão, frios e embalagens para as marmitas foram adquiridos pela Secretaria de Assistente que também nos auxilia com os transportes dos alimentos aos abrigos, juntamente com o servidor designado pela secretaria de Gestão”.

Janete agradece a todos que contribuíram é contribuir de uma forma ou de outra com a alimentação, em especial ao prefeito Constantino Orsolin, a Defesa Civil (Fabiano Felles, Marcelo Fogaça e Luciano Konrad), ao Secretário Artur, a Bárbara Cristiane Nunes Borges, as ajudantes Carmen Jungton, Janete Nogueira, Rita Souza e Aline de Oliveira que seguem nos trabalhos na Casa Paroquial e aos motoristas Luis Andre Dias, Guilherme de Souza Lourenço e Hélio Valdir Pressler e aos guarda Tiago Travi pelo apoio na logística.

“Nosso compromisso como Prefeitura é oferecer o melhor para as famílias que tiveram que abandonar as suas casas. Agradecemos e parabenizamos todos os servidores, voluntários e doadores envolvidos nessa tarefa importante que é fornecer uma alimentação de qualidade para quem mais precisa”, afirma o secretário de Assistência Carlos Artur Pacheco.

A Defesa Civil e as forças de segurança continuam monitorando a situação e trabalhando para garantir a segurança e o bem-estar de todos os afetados. As doações continuam sendo fundamentais para manter a ajuda aos desalojados, e qualquer contribuição é bem-vinda. Com a previsão de mais chuvas nos próximos dias, o desafio persiste, mas a união e a solidariedade demonstradas até agora dão esperança de que a cidade poderá superar esta crise.

Se você tem alimentos prontos para consumo e deseja contribuir com as famílias desalojadas e voluntários, entre em contato com a responsável pela distribuição pelo telefone (51) 9 8533.3856.