Vereadores autorizam repasse para quatro entidades

Pama, Apae, Lar de Idosos Maria de Nazaré e Associação Evangélica Luterana receberão a contribuição financeira

A Câmara de Vereadores de Gramado aprovou por unanimidade na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 20, quatro Projetos de Lei Ordinária (PLO) que autorizam contribuição financeira a entidades, sendo elas: o Pama, a Apae, o Lar de Idosos Maria de Nazaré e a Associação Evangélica Luterana de Beneficiência. Ao todo, serão até R$ 200 mil em repasses.

Com a aprovação dos parlamentares, o Pama – por meio da Mitra da Diocese de Novo Hamburgo – poderá receber o valor de até R$ 50 mil reais para a realização do projeto “Desenvolvendo Habilidades e Fortalecendo Vínculos”, realizado pela entidade. O Município de Gramado fica autorizado, também, a contribuir com o valor de até R$ 50 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em Gramado, para realização do projeto “Autonomia e Pertencimento com vistas à inclusão social”.

O Lar de Idosos Maria de Nazaré receberá até R$ 50 mil para execução do projeto “Atenção e cuidados da 3ª idade” e a Associação Evangélica Luterana de Beneficência também terá repasse de até R$ 50 mil para a realização do projeto “Aprimoramento do Serviço de Acolhimento Institucional”.