Abraço coletivo marca o lançamento da campanha “Abrace Nova Petrópolis”

No Dia do Abraço, 22 de maio, comunidade, representantes de entidades locais, do empresariado e do poder público, uniram-se às 11 horas, no Monumento do Cooperativismo, para um ato simbólico que marcou a criação de um movimento pela retomada do turismo na cidade.



O Jardim da Serra Gaúcha precisa do nosso abraço. Reconhecida dessa forma por ser uma das regiões mais floridas do RS, além de possuir exuberantes atrativos naturais, Nova Petrópolis é um dos destinos turísticos gaúchos que vêm sofrendo o impacto dos desastres naturais no estado. Diante disso, um movimento que une empresários, poder público e sociedade civil foi lançado oficialmente na quarta-feira, 22 de maio, quando é celebrado o Dia do Abraço. Centenas de pessoas estiveram presentes no Monumento do Cooperativismo, na Praça das Flores, para um grande abraço coletivo que marcou o início da campanha “Abrace Nova Petrópolis”. Trata-se de uma ação simbólica, que carrega toda afetividade, receptividade e acolhimento característicos da região, para convidar os turistas de todo país a também abraçarem a cidade e manterem os planos de prestigiarem a região.



A escolha do Monumento do Cooperativismo como local para realização da iniciativa se deve ao que ele representa para Nova Petrópolis, capital Nacional do Cooperativismo. Construído pelo artista Gustavo Nagler, ele simboliza a essência dos ideais cooperativistas: adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e compromisso com a comunidade.



Nova Petrópolis conta com 23,3 mil habitantes e mais de 700 empreendimentos ligados ao setor de serviços. Realizar a mobilização em paralelo às ações humanitárias é uma das medidas para estimular a retomada do turismo, sustento de 1,7 mil famílias, conforme dados da Prefeitura, e a sobrevivência dos negócios na Serra Gaúcha, que conta com diversas regiões afetadas direta e indiretamente pelas calamidades recentes.





Sobre a campanha



A campanha foi criada de forma coletiva e voluntária pela Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo e Área de Comunicação, Conselho Municipal de Turismo, ACINP, Contur Hortênsias, Rota Romântica, Sicredi Pioneira e empresários. Entre as ações envolvidas, estão a divulgação de diversos conteúdos que reforçam a condição segura da cidade. Além disso, serão amplamente divulgadas as formas de acesso à região, que foram adaptadas diante dos bloqueios de rodovias do estado.



Acesso à Nova Petrópolis



O acesso à cidade está acontecendo por meio dos seguintes trajetos:



● De Caxias do Sul: via BR116 ou Estrada da Uva, passando por Vale Real, Feliz, Linha Nova e Nova Petrópolis.

● Da Região Metropolitana: via Rota Romântica, que passa pela BR116, nos municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Morro Reuter, Picada Café e Nova Petrópolis. Ou mesmo após Novo Hamburgo, acessar a Avenida Presidente Lucena, passando por Ivoti, Presidente Lucena, Picada Café e Nova Petrópolis.

● De Santa Catarina e Região Litorânea: passa pela BR101, acessa a Rota do Sol pela ERS453, acessa ERS020 em Tainhas/São Francisco de Paula e ERS235, via Canela, Gramado e Nova Petrópolis



Nesse momento, os aeroportos mais indicados para receber voos para a Região das Hortênsias são o aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, a base aérea de Canoas e o Floripa Airport, de Florianópolis.