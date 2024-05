Base Aérea de Canoas terá até cinco voos comerciais diários a partir da próxima semana

Alternativa surge no momento em que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está com as operações paralisadas por tempo indeterminado desde 3 de maio.

A Fraport Brasil, concessionária responsável pela operação de voos comerciais a partir da Base Aérea de Canoas, autorizou o transporte de passageiros no local a partir de 29 de maio. O ParkShopping Canoas será usado como ponto de embarque. A estrutura do prédio fica a cerca de 3,4 km da Base Aérea.

O Centro Comercial fará parte da operação para garantir a infraestrutura e a segurança necessárias para realização dos voos. Passageiros serão recebidos no shopping e direcionados aos procedimentos de embarque antes do deslocamento via terrestre até a Base Aérea, o que leva aproximadamente dez minutos de carro.

A alternativa surge no momento em que o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está com as operações paralisadas por tempo indeterminado desde 3 de maio, em função das fortes chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul.

A Latam pretende começar as operações em 27 de maio, enquanto a Azul e a Gol planejam seus primeiros voos para 1º de junho. A previsão é que Canoas receba 35 voos semanais e atenda, no mesmo período, cerca de 6 mil passageiros. Os detalhes sobre horários dos pousos e decolagens, bem como das rotas, podem ser consultados com as companhias aéreas.