Calor incomum para maio antes do avanço de frente fria com chuva

Calor será registrado em grande parte do Sul do Brasil nesta quarta-feira antes do avanço de uma frente fria com chuva

Calor incomum para esta época do ano será registrado nesta quarta-feira em parte do Rio Grande do Sul com marcas próximas ou acima de 30ºC em diversas cidades gaúchas, especialmente da Metade Norte, enquanto o Oeste e o Sul do estado estarão com chuva e que será forte em diferentes municípios destas regiões.

A tarde desta quarta em Porto Alegre deve ter máximas tão altas quanto 27ºC a 28ºC. A temperatura máxima média histórica de maio na capital gaúcha é de 22,6ºC, ou seja, a tarde de hoje será ao redor de 8ºC mais quente que o normal para um 22 de maio.

Cidades dos vales, incluindo a Grande Porto Alegre, e o Noroeste gaúcho devem ter uma tarde muito quente com máximas ao redor e mesmo acima de 30ºC em alguns pontos. Até na Serra Gaúcha fará calor hoje à tarde com os termômetros indicando até 27ºC.

O forte aquecimento hoje no Rio Grande do Sul e ainda nos próximos dois a três dias mais ao Norte será efeito de uma corrente de jato em baixos níveis que se intensifica antes do avanço de uma frente fria. O “jato” provocará vento Norte moderado a forte entre hoje e amanhã do Centro para o Norte gaúcho e no Oeste catarinense e do Paraná.

Em termos leigos, a corrente de jato em baixos níveis é uma corrente de ar estreita encontrada na baixa atmosfera, normalmente em torno do nível de pressão de 850 hPa (ou cerca de 1500 metros de altitude), atuando entre um e dois quilômetros de altura. Ou seja, é um corredor de vento nas camadas baixas da atmosfera.

Estas correntes de jato em baixos níveis (JBN) a Leste dos Andes trazem ar quente e costumam se originar na Bolívia ou no Centro-Oeste do Brasil. O corredor de vento, em regra, tem uma extensão de centenas de quilômetros do Sul da região amazônica até a bacia do Rio Prata ou o Rio Grande do Sul, para onde transporta ar quente antes de frentes frias e ciclones.

Fonte: MetSul – link original https://metsul.com/calor-incomum-para-maio-antes-do-avanco-de-frente-fria-com-chuva