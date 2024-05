Defesa Civil faz apelo para cadastramento de famílias atingidas pelas chuvas

A Defesa Civil lançou um pedido para que todas as famílias afetadas pelas recentes fortes chuvas se cadastrem nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou na sede da Defesa Civil. Durante as chuvas intensas, muitas pessoas tiveram de deixar suas casas, algumas por iniciativa própria e outras devido aos alertas das forças de segurança sobre os riscos em determinadas áreas.

Até o momento, muitos moradores ainda não procuraram os CRAS ou a sede da Defesa Civil para realizar o cadastro necessário. Esse registro é crucial para que o município possa levantar dados precisos sobre as famílias atingidas e, assim, direcionar a assistência e os benefícios apropriados.

Localização e Horários de Atendimento

É solicitado que todos os moradores afetados se dirijam a um dos CRAS do centro ou dos bairro Canelinha ou Santa Marta, ou à sede da Defesa Civil, situada na Rua João Pessoa, 819. O atendimento na base da Defesa Civil ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. No local, uma equipe de apoio e duas assistentes sociais estão disponíveis para auxiliar no cadastramento.

Comunidades Rurais

O apelo também se estende às comunidades rurais, como Linha Chapadão, Bugres e Morro Calçado, onde muitas pessoas deixaram suas residências devido aos deslizamentos, mas ainda não se cadastraram. A Defesa Civil pede que todos compareçam aos locais indicados para realizar o registro.

Os moradores são incentivados a compartilhar esta informação com vizinhos e conhecidos, assegurando que todos os afetados tenham acesso à ajuda oferecida. “A sua participação é fundamental para que possamos ajudar a todos que precisam. Contamos com vocês,” concluiu o representante da Defesa Civil.

Documentação Necessária

Os moradores que já possuem o termo de interdição preenchido pela Defesa Civil devem levar este documento devidamente preenchido para facilitar o cadastro. A Defesa Civil enfatiza a importância desse processo para garantir que todas as famílias afetadas possam posteriormente se beneficiar dos recursos que o município está buscando.