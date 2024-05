Escola Dante Bertoluci recebe laboratório de ciências

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dante Bertoluci, no bairro São Luís celebrou a chegada de seu novo laboratório de ciências, um marco significativo para a instituição e para a educação local.

O novo laboratório de ciências foi projetado para proporcionar aos alunos um ambiente moderno e bem equipado, onde poderão realizar experimentos práticos e aprofundar seus conhecimentos em disciplinas como biologia, química e física. Além das disciplinas clássicas também é possível criar uma ligação entre as outras disciplinas para serem trabalhadas no laboratório. “Ele tem desde o becker, desde o balão de vidro até o celofane que vai ser usado na experiência, então ele é muito completo e ele auxilia muito no aprendizado porque ele faz com que o aluno possa usar na prática aquele conteúdo que é trabalhado na teoria e em sala de material. Então, toda essa diversidade de conteúdos vai sendo trabalhado de maneira interdisciplinar, então eles trabalham, ciências já estão fazendo um gráfico que está utilizando a disciplina de matemática, dentro desse gráfico eles já estão pesquisando cidades, países, já globaliza com geografia, então todo o trabalho é pensando nas conexões que os alunos fazem também de uma disciplina com outra.” declara a professora Sinara Dinardi dos Reis

Até mesmo as paredes do laboratório contam uma história “Temos um projeto aqui na escola que se chama legado, em que todas as turmas do 9° ano deixam uma marca para ficar para os próximos anos, nesse ano a marca foi deixada aqui na parede do laboratório, os alunos fizeram os desenhos, também a frase “aqui aprendemos a fazer do mundo um lugar melhor” e colocaram os seus nomes para que dessa forma eles sejam lembrados não apenas de forma sentimental, mas de forma concreta, física” explica o diretor André Toledo

Os alunos, também gostaram muito da novidade “Eu achei bem interessante a ideia do laboratório porque agora a gente pode aprender com os instrumentos na prática e assim aprende muito mais. E eu achei bem legal a ideia também de nós, da turma de 2024, fazer a pintura aqui no laboratório, porque é ver deixar uma marca registrada aos longos dos anos que vai passando.” relata os alunos Crysthian Daniel do Rosário Roma e Heloisi Damasceno Barbosa do 9° ano.

O laboratório foi investimento da Secretaria de Educação que adquiriu 14 kits para a rede municipal que estão sendo utilizados por alunos do 1º ao 9º ano, proporcionando elevação no nível de aprendizagem dos conteúdos teóricos trabalhados em aula e reafirma o compromisso com a excelência acadêmica e o desenvolvimento integral de seus alunos, fortalecendo a educação pública em Canela