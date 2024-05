Prefeitura de São Francisco de Paula abre processo seletivo para contratação emergencial em 9 áreas

Salários podem chegar a R$ 7.965,64

O Município de São Francisco de Paula está com inscrições abertas em dois Processos Seletivos Simplificados para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para os cargos de cuidador, enfermeiro, médico veterinário, procurador municipal, professor – anos iniciais do ensino fundamental, professor de matemática – anos finais do ensino fundamental, professor de educação infantil, motorista, mecânico e operador de máquinas. A contratação terá natureza administrativa válida por 12 meses e os salários podem chegar a R$ 7.965,64.



As inscrições para as vagas de cuidador, enfermeiro, médico veterinário, procurador municipal e professor podem ser feitas até o dia 27 de maio em bit.ly/procseletivo4724. A seleção ocorrerá por meio de Prova de Títulos (Pontuação de Experiência) conforme critérios definidos no edital bit.ly/editalprocseletivo4724.



Já as inscrições para as vagas de motorista, mecânico e operador de máquinas também devem ser feitas até o dia 27 de maio em bit.ly/procseletivo4824. A seleção será realizada por meio de Prova de Títulos e de prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, conforme critérios definidos no edital bit.ly/editalprocseletivo4824.