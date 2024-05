Secretaria de Obras intensifica esforços para recuperar estradas danificadas pelas chuvas no interior de Canela

O município de Canela enfrenta desafios significativos devido às fortes chuvas que atingiram praticamente todo o interior, causando sérios danos às estradas. Mesmo após o patrolamento de mais de 95% das vias, as chuvas do início de maio deixaram muitos trechos intransitáveis e até bloqueados. Em resposta, a Secretaria de Obras interrompeu seu cronograma para focar na desobstrução dos pontos críticos, priorizando as áreas interrompidas com barreiras.

Desde então, o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, está concentrando esforços para reparar os danos e melhorar as estradas severamente prejudicadas. Nas últimas semanas, a equipe da Secretaria de Obras focou suas atividades nas localidades mais necessitadas, demonstrando um claro compromisso com a resolução dos problemas dessas áreas.

Atualmente, os trabalhos estão em andamento em vários trechos, com a administração municipal profundamente preocupada com a situação das estradas. “Trabalhamos incansavelmente para remover barreiras e garantir a trafegabilidade para os moradores do interior, bem como para permitir o escoamento da produção e a entrega de alimentos para os nossos aviários”, afirmou o secretário de Obras, Adair Bohn.

“Sabemos da importância das estradas para os nossos atrativos turísticos localizados no inteiro e para os demais empreendimentos mas pedimos a compreensão pois os trabalhos precisam ser realizados com segurança para a equipe e para o transeunte ou moralmente das localidades” completou o adjunto Laurício.

O prefeito Constantino Orsolin, junto com o secretário Adair e o adjunto Laurício, tem realizado visitas constantes aos locais afetados, mobilizando todo o maquinário disponível e mantendo os servidores em turnos integrais, incluindo fins de semana. O objetivo é restabelecer a trafegabilidade o mais rápido possível, dando prioridade às estradas em piores condições.

A administração reafirma seu compromisso em garantir a segurança e a mobilidade dos cidadãos, enfrentando de forma imediata os estragos causados pelas condições climáticas adversas.

Dicas

Esteja atento às precauções durante alagamentos e deslizamentos!

Alagamentos:

• Evite caminhar pelas águas para evitar riscos de correnteza, ferimentos ou doenças.

• Mantenha distância das margens de córregos e rios.

• Não tente atravessar vias alagadas com seu veículo.

• Dirija com extrema cautela e mantenha os faróis ligados.

• Procure abrigo em locais seguros e evite áreas alagadas.

Deslizamentos:

• Não se aproxime de áreas de deslizamento, deixe o resgate para os especialistas.

• Em caso de deslizamento, contate imediatamente os bombeiros.

• Saia imediatamente do local em caso de risco.

. Sinais de alerta para deslizamentos:

• Fendas no solo, depressões, rachaduras nas paredes.

• Inclinação de árvores ou postes.

• Surgimento de minas d’água.

Sua segurança é prioridade! Fique atento e tome medidas preventivas.

Sinais de instabilização/movimentação de terreno incluem:

• Movimento de massa, como deslizamentos, escorregamentos e queda de barreiras.

• Rupturas de taludes e movimentos de solos e rochas devido à gravidade, frequentemente agravados pela presença de água.

Em caso de emergência, mantenha-se seguro e busque apoio das autoridades competentes.

Bombeiros – 54 9 84231767

Brigada Militar – 54 98434-6389

Defesa Civil – 54 99135-1949

Polícia Civil – Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) – 197 ou 54 92793733