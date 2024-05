Base aérea de Canoas passa a receber voos comerciais e representa alívio para a Região

Com previsões de que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, volte a operar apenas no fim de agosto, algumas soluções estão sendo propostas. Emergencialmente, a base aérea de Canoas passará a receber voos comerciais, tendo ponto de embarque e desembarque em um Shopping de Canoas, de onde é feito o transporte dos passageiros até as aeronaves, num tempo de 15 minutos.

A Latam pretende começar as operações em 27 de maio, enquanto a Azul e a Gol planejam seus primeiros voos para 1º de junho.

A previsão é que Canoas receba 35 voos semanais e atenda, no mesmo período, cerca de 6 mil passageiros.

Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul projeta melhorias no Aeroporto Hugo Cantergiani e pede a internacionalização do equipamento, administrado pelo Município. Esta também é uma demanda da dupla GreNal, que vê a possibilidade de uso dos estádios Alfredo Jaconi e Centenário, para jogos das equipes da Capital. O Grêmio disputa a Libertadores e o Inter a Sulamericana.

Vale ressaltar que existem dois aeroportos internacionais no Estado, o Salgado Filho, em Porto Alegre, e o Rubem Berta, em Uruguaiana.

Realidade da Região

A Região das Hortênsias começa a se mobilizar para utilizar a base aérea de Canoas para receber os voos com turistas. Empresas de receptivo já visitaram o local e traçaram as rotas de traslado. A solução, emergencial, pode aliviar o vazio de visitantes com o qual sofrem as cidades turísticas.