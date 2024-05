Homem morre baleado após enfrentar guarnição da BM, em Gramado

Um homem foi morto, baleado, por volta 19h50 da noite desta quinta (23), após entrar em confronto com a guarnição da Brigada Militar de Gramado.

O fato teria acontecido na Linha Araripe, próximo ao pedágio. O indivíduo estaria em surto, tendo quebrado uma parada de ônibus e ameaçado transeuntes com uma faca.

A guarnição, próximo ao endereço do suspeito e deu voz de abordagem, mas o homem não obedeceu e investiu contra os policiais militares com uma faca, Neste momento, a guarnição teria respondido com um disparo de arma de condução elétrica, também conhecida como spark, mas os dardos não atingiram o suspeito, que continuou indo em direção à BM, que teria, então, utilizado arma de fogo.

O investigado, ainda não identificado, foi socorrido e enviado ao Hospital Arcanjo São Miguel, onde faleceu em decorrência do tiro que sofreu.

A reportagem da Folha aguarda informações oficiais sobre o fato, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. Maiores informações a qualquer momento, aqui no Portal da Folha.

