Terceira Divisão de Futsal de Canela chega na reta final da fase classificatória

Nove equipes já garantiram presença nas oitavas de final, que acontecem na próxima semana

O Campeonato Municipal de Futsal da Terceira Divisão de Canela segue com bons jogos, mas a tendência é de chapa quente para as próximas quatro rodadas, as últimas da fase classificatória.

A rodada desta quinta (23), foi adiada por falta de condições de jogo no Ginásio Carlinhos da Vila. A sequência de chuvas que atingem o Estado deixou muita umidade na quadra, que não possibilita a prática esportiva.

Ontem (22), a rodada teve os confrontos: