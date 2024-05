Secretaria Municipal de Educação promove ações para conscientização sobre o meio ambiente 

A Secretaria Municipal de Educação de Canela, preocupada com os impactos ambientais crescentes, está realizando uma série de ações de conscientização junto aos alunos da rede pública de ensino. Entre as iniciativas destacadas, a visita à Central de Triagem e Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos tem sido um dos principais eventos, proporcionando aos estudantes uma visão prática da importância da separação correta do lixo.

As visitas à central ocorrem por turmas, seguindo um cronograma previamente estabelecido que pode sofrer alterações em caso de chuva. Essa experiência permite que os alunos compreendam todo o processo de manejo dos resíduos sólidos, desde a coleta até a separação e destinação final, reforçando a importância do papel de cada cidadão na redução dos impactos ambientais.

Além das visitas, outras atividades são realizadas nas próprias escolas, com o objetivo de integrar a educação ambiental ao cotidiano dos estudantes. A criação de hortas escolares é uma dessas ações, onde os alunos aprendem sobre cultivo sustentável e a importância da alimentação saudável. Esse projeto não apenas incentiva práticas sustentáveis, mas também promove o aprendizado sobre a origem dos alimentos e o cuidado com o meio ambiente.

Outro projeto destacado pela Secretaria é a fabricação de sabão ecológico, envolvendo crianças de todas as idades. Utilizando óleo de cozinha usado, os alunos participam de todo o processo de produção, desde a coleta do óleo até a fabricação e embalagem do sabão. Essa atividade não só ensina sobre reciclagem e reutilização de materiais, mas também sobre os impactos positivos que pequenas ações podem ter no meio ambiente.

“A ideia é que a conscientização comece nos pequenos e contagie os adultos, as escolas sempre estiveram envolvidas com atividades com essa finalidade, mas nos últimos tempos precisamos trabalhar mais a fundo o tema”, afirma a Secretária de Educação Janete da Silva Santos. Ela acredita que ao envolver os alunos em práticas ambientais desde cedo, é possível criar uma geração mais consciente e responsável, que valorize e cuide do meio ambiente.

Essas ações refletem o compromisso da Secretaria Municipal de Educação de Canela com a educação ambiental, buscando criar uma comunidade mais engajada e informada sobre a importância da sustentabilidade. A expectativa é que essas iniciativas inspirem outras cidades a adotarem programas semelhantes, promovendo uma cultura de responsabilidade ambiental que transcenda gerações.