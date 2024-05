3ª Divisão de Canela chega na reta final com alguns confrontos já definidos

Faltam duas noites para encerrar a fase de grupos

Na última sexta (24), quatro jogos abriram a sétima rodada do Municipal de Futsal de Canela – 3ª Divisão. Os confrontos definiram posições finais na tabela, sempre com muitos gols.

O GDE DBZ venceu o Amigos do Brasil por 6 x 0, o MB Sports aplicou impiedosos 9 x 0 no Futibas de Terça, o Real Matismo venceu MB Futsal por 6 a 0 e o Guris da Resenha bateu o Estrangeiros por 7 x 4.

Assim, o Amigos do Brasil garantiu classificação pelo Grupo B, na 3ª colocação.

O Grupo C já tem todos os seus representantes nas oitavas de final. O Real Matismo garantiu a liderança isolada do grupo; O Certinho Evento joga hoje à noite contra o Atalanta, mas não tem mais possibilidades de brigar pela liderança do grupo e nem perder posição, terminando na segunda colocação. O MB Sports termina a fase de grupos na terceira colocação. Por fim, o MV Futsal se garantiu na quarta colocação, mesmo com a derrota.

Disciplina

Infelizmente nem tudo foi comemoração na sexta-feira. O atleta Emerson Pereira do “Os Guri da Resenha” foi suspenso por 2 anos e recebeu a multa compulsória de 200 quilos de alimentos não perecíveis por arremessar uma pedra no para-brisa do veículo dos árbitros após o fim das partidas. Por protocolo, o boletim de ocorrência foi registrado.

Jogos desta segunda (27)

Os jogos desta segunda-feira encerram o Grupo D. É de se destacar os confrontos entre Galera da Estevão e Garfo e Bombacha, partida que pode mudar a liderança do grupo e o rumo das oitavas de final. E valendo vaga nas oitavas de final, Mercenários e Atlético Canelense definem em confronto direto a última vaga para a próxima fase.

Certinho x Atalanta

Galera da Estevão x Garfo & Bombacha

Hortênsias Futsal x Totteham

Mercenários x Atlético Canelense