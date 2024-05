Brigada militar prende quatro pessoas em ação de combate ao tráfico de drogas em São Francisco de Paula

Em duas ações, quatro pessoas foram presas

Na sexta-feira (24/05), a Brigada Militar realizou ações contra o tráfico de drogas no município de São Francisco de Paula. Após denúncias de populares, foi realizado um trabalho através da seção de inteligência do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), resultando na prisão de quatro indivíduos.

Foram duas ações, ambas no Bairro Isabel. A primeira por volta das 13 horas, onde foi preso o responsável pela venda de crack. Pouco depois, por volta das 14h30, em outra rua do Bairro, foram presos três homens com maconha e crack, responsáveis pela venda e distribuição dos entorpecentes.

Os presos possuíam diversos antecedentes criminais e foram presos em flagrante por tráfico de drogas.