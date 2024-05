Romarias de Caravaggio reúnem milhares de devotos em Canela

O fim de semana em Canela foi um espetáculo de fé e devoção, de espiritualidade e comunhão. As romarias em honra a Nossa Senhora de Caravaggio foram repletas de momentos de profunda conexão espiritual.

No sábado, o entorno da majestosa Catedral de Pedra se tornou um mosaico de carros, caminhões e veículos de transporte de passageiros, bem como de motociclistas e ciclistas, todos unidos em um emocionante cortejo. Como uma procissão de estrelas seguindo a luz, eles acompanharam o caminhão que levava a imagem peregrina da Mãe de Caravaggio até seu Santuário. O cortejo percorreu uma distância de 7 km, e o privilégio de conduzir a imagem coube à devota canelense Cíntia Conte, que comentou: “Hoje realizo um sonho! Sempre participei desse evento, minha família trabalhava nas festas. Sempre fui devota. No final de 2018 tive uma depressão, síndrome do pânico e trombose na perna, mas nunca deixei de rezar, eu ia até o Santuário, chorando e pedindo que ela me ajudasse, foram dias difíceis. Fui curada dessas doenças, me emociono cada vez que conto essa história, ela me curou e salvou a minha família!!! Desde criança tive esse sonho de conduzir a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio até o Santuário, esse ano estou realizando”.

A Igreja Católica reserva o dia 26 de maio para homenagear Nossa Senhora de Caravaggio e, tradicionalmente, em Canela neste dia ocorre a Romaria a Pé. Devotos de toda a região e de outras cidades do Estado se reúnem em peregrinação regada a oração, cânticos religiosos e mensagens que tocam o coração. Cada passo é uma súplica ou um agradecimento pelas graças alcançadas e apesar da chuva que caia logo cedo, o público foi bem expressivo. A chegada da romaria deste domingo foi marcada por muita emoção: a Banda Marcial da Escola Neusa Mari Pacheco tocou para os presentes e trouxe a imagem peregrina até a comissão festeira. Os alunos da Escola Especial Rodolfo Schlieper receberam os peregrinos com uma comovente coroação de Nossa Senhora, regada a dança e homenagem ao Rio Grande do Sul. Esse gesto singelo e tocante elevou os espíritos presentes, levando muitos às lágrimas diante da beleza e da simplicidade do ato. Também neste dia 26 foi apresentada a comissão organizadora do evento para o ano de 2025.

O evento foi enriquecido por missas campais nas chegadas das romarias e a de domingo foi presidida pelo bispo diocesano Dom João Francisco Salm. Após as celebrações, os fiéis permaneceram no Santuário, compartilhando um almoço, reforçando os laços comunitários e permitindo que cada um absorvesse o clima de devoção que permeava o ambiente. Também neste dia ocorreu mais uma edição da Tenda da Fraternidade, uma ação solidária coordenada pelo CPM da Escola Estadual Neusa Mari Pacheco há mais de 30 anos. Esta iniciativa foi do canelense, já falecido, Edy Paulo Raymundo, que por muitos anos alimentava os romeiros que não tinham condições financeiras. Neste ano mais 800 salsichões com pães e salada foram servidos.

Nesta 64ª edição, o evento se fortaleceu ainda mais como um verdadeiro hino à fé, onde cada cântico e cada oração, ecoava a profunda espiritualidade e união dos fiéis. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de um sentimento de paz e esperança, elevando a alma de todos os presentes e transformando Canela em um refúgio de serenidade e graça divina.

O evento é uma realização da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela.

COMISSÃO FESTEIRA 2025

Coordenadores: Darci e Francisca da Silva e Ivan dos Reis e Glaucia Port

Festeiros: Ronaldo e Marlene dos Santos, Dionatas e Mônica Cristofolli, Gabriel da Silva e Rita Caroline de Souza, Rodolfo Beeck e Letícia da Silva, André e Cristine Josiane Debastiani, Zeloni e Wilson Nunes e Fábio e Barbara dos Santos.