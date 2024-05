Secretaria de Turismo de Canela marcou presença na BNT Mercosul

A Secretaria de Turismo de Canela participou da BNT Mercosul – Feira de Negócios Turísticos, realizada nos dias 24 e 25 de maio, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento destacou-se pela divulgação dos atrativos turísticos do Município, com ênfase na hotelaria, gastronomia e diversos atrativos turísticos, e contou com seminários conduzidos por profissionais do setor de diferentes regiões do país. Vários municípios do Rio Grande do Sul se uniram no estande coletivo para promover o turismo da região.



Esta edição da BNT Mercosul foi considerada especial devido ao contexto histórico recente das fortes chuvas que causaram desmoronamentos e enchentes em diversos municípios gaúchos. A marca do Estado foi amplamente visível em todos os materiais do evento, incluindo sacolas, painéis, o pórtico de entrada e nas redes sociais.



Um dos momentos de maior destaque ocorreu no sábado (25/5) durante a rodada de negócios. Neste encontro, os representantes das regiões tiveram a oportunidade de dialogar com os 50 maiores operadores de turismo do Brasil sobre a recuperação e retomada do turismo no Rio Grande do Sul. O secretário de Turismo de Canela, Gilmar Ferreira, sublinhou a importância desse encontro para fortalecer o turismo de Canela, da região e do Estado.





“Não Cancele, Não Remarque, Venha”



Aproveitando a participação dos secretários de turismo do RS, liderados pelo secretário da pasta canelense Gilmar Ferreira, com a presença dos secretários de Ametista do Sul, São Miguel das Missões, Gramado, Torres, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Flores da Cunha e Bento Gonçalves, foram tratadas diversas pautas a respeito do momento crítico pelo qual passa o turismo na região.

Durante a BNT Mercosul foi trabalhado o novo slogan “Não Cancele, Não Remarque, Venha”. Este material promocional será amplamente divulgado pela ANSEDITUR e por vários veículos de comunicação em todo o Brasil, visando incentivar a recuperação e o fortalecimento do turismo gaúcho.

A Feira



A BNT Mercosul foi criada em 1995 com o objetivo de reunir profissionais de turismo para promover negócios entre fornecedores e compradores do Brasil, América do Sul e, mais recentemente, de todo o mundo através de atividades online. Em quase três décadas de existência, a BNT já realizou edições em países como Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai, reunindo até 5000 profissionais em uma única edição.